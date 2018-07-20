Мужчине пришили отрезанную бензопилой ногу новосибирские врачи

Во время строительства дачи новосибирец случайно отрезал себе ногу — специалистам Городской клинической больницы № 25 удалось спасти конечность пациента.

20 мая 2018 года бригада скорой помощи доставила молодого человека с массивным повреждением костей и мягких тканей правой голени в приёмное отделение хирургического корпуса Городской клинической больницы № 25. Как рассказал сам пациент, во время строительства дачи его нога попала в работающую бензопилу.

В приёмной врач-травматолог обследовал мужчину и диагностировал обширную рваную рану правой голени с повреждением наружной и задней групп мышц с повреждением сосудисто-нервного пучка, с открытым оскольчатым переломом малоберцовой кости правой голени со смещением отломков и дефектом костной ткани. Пациента в срочном порядке перевели в операционную.

«В связи с массивным повреждением мягких тканей, сосудисто-нервного пучка, костной ткани стоял вопрос об ампутации конечности. Врачом-травматологом Константином Крыловым и сосудистым хирургом Романом Разумахиным была проведена операция по восстановлению важных анатомических образований, и конечность была спасена», — сообщила пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Из-за тяжёлого повреждения мягких тканей и первичного загрязнения раны после операции у мужчины развилась ещё и инфекция с некрозом мышц и костной ткани. Так что для дальнейшего лечения его перевели в отделение гнойной хирургии.

Как рассказал хирург Михаил Щёголев, пациенту делали перевязки порой по несколько раз в день, а также проводили активную консервативную терапию, направленную на сохранение конечности и борьбу с инфекцией. Сейчас у мужчины наблюдают положительную динамику — нога начала заживать.

Напомним, в июле тяжёлую операцию по удалению огромной опухоли провели в новосибирской клинической больнице № 25.