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Неизвестный жестоко убил котят аккумулятором в Новосибирске

 20 июля, 12:49
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Неизвестный жестоко убил котят аккумулятором в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске девочки хотели поиграть со своими любимыми котятами, но обнаружили лишь кровавую лепёшку.

Инцидент произошёл на улице Щетинкина 16 июля. В подвале одного из жилых домов убили двоих маленьких котят. Неизвестный жестоко раздавил их автомобильным аккумулятором. Как сообщила очевидица в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», по данному делу работает полиция, которая даст правовую оценку случившемуся.

«Нам хочется спросить: до каких пор люди с маниакальной ненавистью ко всему живому будут спокойно ходить по улицам города? И кто залечит душевную травму двум маленьким девочкам, которые застали своих любимых котят в виде кровавой лепёшки?» — отметила женщина.

Напомним, в июле стало известно, что новосибирца, застрелившего из винтовки кота Снежка, могут отправить за решётку.

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