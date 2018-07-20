Неизвестный жестоко убил котят аккумулятором в Новосибирске

В Новосибирске девочки хотели поиграть со своими любимыми котятами, но обнаружили лишь кровавую лепёшку.

Инцидент произошёл на улице Щетинкина 16 июля. В подвале одного из жилых домов убили двоих маленьких котят. Неизвестный жестоко раздавил их автомобильным аккумулятором. Как сообщила очевидица в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», по данному делу работает полиция, которая даст правовую оценку случившемуся.

«Нам хочется спросить: до каких пор люди с маниакальной ненавистью ко всему живому будут спокойно ходить по улицам города? И кто залечит душевную травму двум маленьким девочкам, которые застали своих любимых котят в виде кровавой лепёшки?» — отметила женщина.

Напомним, в июле стало известно, что новосибирца, застрелившего из винтовки кота Снежка, могут отправить за решётку.