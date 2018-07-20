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Новосибирцы стали чаще похищать и насиловать

 20 июля, 15:27
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Новосибирцы стали чаще похищать и насиловать
фото с сайта pixabay.com

За первую половину 2018 года в Новосибирской области зарегистрировали почти 23 тысячи преступлений — это на 6,1 % больше, чем в 2017 году.

«Зафиксировано увеличение на 11,3 % числа преступлений против собственности, главным образом за счёт роста мошенничеств на 68,6 % и краж на 1,4 %. Значительно меньше совершено хулиганств — на 28,6 %. Вместе с тем снизилось количество грабежей на 5,5 %, разбоев на 25,8 %, угонов на 21,2 %, краж автотранспорта на 15,6 %», — сообщили в прокуратуре.

Также, по подсчётам ведомства, существенно возросло количество изнасилований — на 34 %.

Более чем на 13 % снизилось количество убийств и на 7,1 % число преступлений против жизни и здоровья. Организованные преступные группы и лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, стали совершать меньше преступлений.

Деятельность правоохранительных органов Новосибирской области по раскрытию преступлений в сравнении с 2017 годом стала менее эффективной. Так, раскрываемость преступлений составила 60, 2 % (в 2017 году — 62,5 %). Это ниже общероссийского показателя — 61 %. Почти 7,5 тысячи преступлений остались нераскрытыми.

По подсчётам областной прокуратуры, как по России, так и по Сибирскому федеральному округу количество учтённых преступных деяний, наоборот, снизилось на 4,5 % и 3,6 % соответственно.

Напомним, в январе 2018 года Новосибирская область заняла 14-е место в рейтинге показателей преступности в России.

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