Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.

«Вглядись в лицо героя! Этот парень один на один со смертью полчаса держал умирающего. Обычный врач обычной скорой помощи из села Долгодеревенского», — так начал свой прославившийся по всей стране пост в Facebook очевидец происшествия в Челябинской области, журналист Андрей Попов.

Он рассказал, как врача, а точнее просто фельдшера деревенской скорой помощи Алексея Сергеева отправили на серьёзную аварию. Юноша только что мерил давление бабушке, как тут же ему пришлось без специального оборудования спасать жизнь мужчине, застрявшему в смятой машине. В течение получаса ждали специализированную экстренную помощь: сначала не могли дозвониться, а затем дождаться.

«Тяжело даже описывать подробности. Однако он не растерялся. Используя то, что есть в стандартном наборе медицинского чемоданчика, боролся за жизнь пациента. Изорвал все перчатки, там же рваное железо всюду. Я бегал по машинам в аптечках собирал перчатки. Когда приехали спасатели, он чётко командовал ими. Те какие-то малоопытные, стали резать металл в совсем ненужном месте. Фельдшер приказал резать здесь, гнуть здесь и тянуть там. Пострадавшего достали», — сообщил журналист.

Реанимация прибыла только через полчаса — было уже слишком поздно. Спустя ещё полчаса мужчина погиб. Андрей Попов отметил, что полиция приехала и вовсе спустя час после аварии.

Как пояснили MED Russia в пресс-службе минздрава области, реанимобиль приехал на вызов не через час, а через 16 минут. А министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко рассказал, что, набирая 112 в Сосновском районе, звонящий попадает на обычный городской номер ЕДДС Сосновского района.

«К сожалению, как показывает практика, диспетчеры ЕДДС районов не всегда обладают достаточными компетенциями. Кроме того, надо учитывать, что, получив сигнал, они сами „в ручном режиме“ дозваниваются до экстренных служб, а не посредством электронной карты, как оператор системы 112», — рассказал министр.

Также Андрей Попов предложил наградить фельдшера за его героический труд.

Напомним, в июле минздрав рассказал, что мужчине пришили отрезанную бензопилой ногу новосибирские врачи.