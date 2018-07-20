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Первые два кандидата на пост губернатора НСО представили подписные листы

 20 июля, 14:25
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Первые два кандидата на пост губернатора НСО представили подписные листы
фото святослава одаренко из архива Сиб.фм

Представители партий «Народный альянс» и «Справедливая Россия» первыми подали в облизбирком подписи для участия в выборах.

Замдиректора по развитию в компании «Центр правовой помощи» Георгий Михайлов от партии «Народный альянс» и вице-спикер регионального законодательного собрания Анатолий Кубанов от «Справедливой России» представили в областную избирательную комиссию подписи для участия в выборах губернатора Новосибирской области. Теперь подписные листы проверят в течение десяти дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

«Только что Михайлов представил подписи и оставшиеся необходимые документы. <...> Кубанов подаёт подписи прямо сейчас. Они будут рассмотрены в течение десяти дней, после чего комиссия примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата», — сообщили в облизбиркоме.

Напомним, в июне врио главы НСО Андрей Травников подал документы для участия в губернаторских выборах.

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