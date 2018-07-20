Российский МИД запустил флешмоб в поддержку Марии Бутиной

Для поддержки арестованной в США гражданки России Марии Бутиной МИД запустил флешмоб в соцсетях.

«В связи с арестом в США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в её поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии», — говорится в официальных аккаунтах МИД РФ.

Как ранее писал Сиб.фм, Бутина является уроженкой Барнаула, в 2010 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «политология». Последние годы жила в США и обучалась в вашингтонском вузе.

Еще в 2017 году сразу после президентских выборов американское издание The Daily Beast назвало её посредником между командой Дональда Трампа и Россией. А 15 июля этого года она была арестована за «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации», позже к этому обвинению добавилась «работа иностранным агентом без регистрации».

Напомним, следственный комитет намерен продлить арест бывшего руководителя МЧС по Кемеровской области, обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».