Рыбу со странными наростами поймал новосибирец возле дома
20 июля, 11:36
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фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Мужчина отправился рыбачить на местное озеро и поймал карася со странными наростами на чешуе.
Случай произошёл в Ленинском районе, о нём сообщили 20 июля в соцсетях. Карася с крупными красноватыми наростами сибиряк поймал на озере напротив дома № 90 на улице Забалуева.
«На укусы не похоже. Как большие бородавки или как чага на дереве», — прокомментировал улов рыбак.
Мужчина рассказал, что он попытался снять наросты палкой, после чего из них пошла кровь.
Напомним, схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео.