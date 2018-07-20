Рыбу со странными наростами поймал новосибирец возле дома

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина отправился рыбачить на местное озеро и поймал карася со странными наростами на чешуе.

Случай произошёл в Ленинском районе, о нём сообщили 20 июля в соцсетях. Карася с крупными красноватыми наростами сибиряк поймал на озере напротив дома № 90 на улице Забалуева.

«На укусы не похоже. Как большие бородавки или как чага на дереве», — прокомментировал улов рыбак.

Мужчина рассказал, что он попытался снять наросты палкой, после чего из них пошла кровь.

Напомним, схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео.