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Рыбу со странными наростами поймал новосибирец возле дома

 20 июля, 11:36
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Рыбу со странными наростами поймал новосибирец возле дома
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина отправился рыбачить на местное озеро и поймал карася со странными наростами на чешуе.

Случай произошёл в Ленинском районе, о нём сообщили 20 июля в соцсетях. Карася с крупными красноватыми наростами сибиряк поймал на озере напротив дома № 90 на улице Забалуева.

«На укусы не похоже. Как большие бородавки или как чага на дереве», — прокомментировал улов рыбак.

Мужчина рассказал, что он попытался снять наросты палкой, после чего из них пошла кровь.

Напомним, схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео.

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