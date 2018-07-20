Отдалённые сёла в Новосибирской области получат доступ в интернет

Свыше 170 социальных объектов планируют обеспечить доступом в интернет — в их числе школы, библиотеки и больницы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 174 социально значимых объекта в 23 населённых пунктах НСО получат широкополосный доступ в интернет в рамках проекта «500+».

«Это 24 образовательных и 25 лечебных организаций, 16 библиотек, 16 культурно-досуговых центров, 15 администраций сельсоветов и ещё около 80 объектов общего пользования, ещё около 200 сельских школ будут подключены к сети интернет в рамках федеральной программы „Устранение цифрового неравенства“», — отмечают в правительстве НСО.

Областная программа «500+» позволяет любому сельскому жителю получить доступ к интернету, предварительно подав в ПАО «Ростелеком» заявку на его проведение.

Программа реализуется в регионе параллельно с федеральным проектом «Устранение цифрового неравенства».

Согласно планам властей, к 2020 году жителям всех населённых пунктов Новосибирской области с численностью более 250 человек будут доступны услуги высокоскоростного интернета и сотовой связи.

Всего с 2015 года в регионе построено более 2000 километров волоконно-оптических линий связи, установлены точки доступа Wi-Fi в 156 населённых пунктах области. Таким образом, интернет получили более 54 тысяч жителей малых населённых пунктов.

Напомним, в ближайшее время для россиян может появиться ещё один сбор — онлайн-торговлю предлагается обложить пошлинами, оплачивать которые будут покупатели.