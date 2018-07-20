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Сын-трезвенник насмерть забил выпивающую мать в Омске

 20 июля, 17:15
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Сын-трезвенник насмерть забил выпивающую мать в Омске
фото с сайта pixabay.com

32-летний омич не выдержал пьянства родительницы и избил её до смерти — в своём деянии он признался полиции.

Случай произошёл в Омске в частном доме на улице Черлакской утром 19 июля. Как сообщает «Ом1», мужчина вёл трезвый образ жизни, а его мать злоупотребляла спиртным.

Когда женщина в очередной раз вернулась домой «под градусом» и начала ругаться, сын разгневался и стал бить её кулаками. Остановился парень лишь тогда, когда понял, что родительница мертва.

Мужчина позвонил в полицию и признался в преступлении. Впоследствии экспертиза установила у погибшей множество переломов и ушибов внутренних органов.

«В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека. Ведётся следствие», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, оскорблённые товарищи избили бездомного в юбилей Новокузнецка.

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