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У пассажиров Толмачёво отобрали почти 15 тысяч сигарет

 20 июля, 09:10
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У пассажиров Толмачёво отобрали почти 15 тысяч сигарет
фото с сайта pixabay.com

За первое полугодие 2018 года на таможенном посту аэропорта Толмачёво у пассажиров изъято вдвое больше сигарет, чем за аналогичный период 2017 года.

За январь — июнь 2017 года на таможне аэропорта изъято 7800 сигарет, за этот же период текущего года — 14 520, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года на таможенном посту Толмачёво было изъято 48 литров алкоголя. В 2017 году эта цифра также была меньше — за аналогичный период таможня аэропорта лишила пассажиров только 14 литров спиртного.

Также сообщается, что в первом полугодии 2018 года возбудили 46 административных дел по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении ограничений на их ввоз. В первом полугодии 2017 года — 22 .

«Согласно действующему законодательству, гражданам запрещается ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза любым способом более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанные изделия в наборе общим весом более 250 граммов на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста. Также запрещается ввозить из-за рубежа более пяти литров алкогольной продукции и пива», — напомнили в Сибирском таможенном управлении.

Напомним, контрабандные футболки с символикой FIFA изъяли в Новосибирске.

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