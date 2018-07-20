В бюджет Новосибирской области перечислят 539 миллионов рублей на развитие

В этом году в бюджет Новосибирской области дополнительно поступит из федерального центра 539 млн рублей.

Речь идёт о механизме компенсации регионам выпадающих доходов по налогу на прибыль. А размер дотации зависит от динамики прироста налога на прибыль организаций, поступившего из региона в федеральный бюджет в 2017 году, в сравнении со средним поступлением за два предыдущих года.

Деньги перечисляют регионам как для обеспечения бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста по налогу на прибыль организаций, для дальнейшего социально-экономического развития успешных регионов.

«Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские», — заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Отметим, что поступления по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет из нашего региона в 2017 году выросли на 125 %. Основной вклад в эту положительную динамику обеспечили организации финансового сектора и предприятия по добыче полезных ископаемых.

Напомним, в течение пяти лет компании-резиденты территорий опережающего социально-экономического развития смогут не платить налог на прибыль, изменения в региональный закон утвердили на заседании правительства.