4 балла
+23 °C
Курс ЦБ:
63,27
73,48

В бюджет Новосибирской области перечислят 539 миллионов рублей на развитие

 20 июля, 12:08
были упомянуты
подходящие темы
В бюджет Новосибирской области перечислят 539 миллионов рублей на развитие
фото с сайта pixabay.com

В этом году в бюджет Новосибирской области дополнительно поступит из федерального центра 539 млн рублей.

Речь идёт о механизме компенсации регионам выпадающих доходов по налогу на прибыль. А размер дотации зависит от динамики прироста налога на прибыль организаций, поступившего из региона в федеральный бюджет в 2017 году, в сравнении со средним поступлением за два предыдущих года.

Деньги перечисляют регионам как для обеспечения бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста по налогу на прибыль организаций, для дальнейшего социально-экономического развития успешных регионов.

«Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские», — заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Отметим, что поступления по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет из нашего региона в 2017 году выросли на 125 %. Основной вклад в эту положительную динамику обеспечили организации финансового сектора и предприятия по добыче полезных ископаемых.

Напомним, в течение пяти лет компании-резиденты территорий опережающего социально-экономического развития смогут не платить налог на прибыль, изменения в региональный закон утвердили на заседании правительства.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 июля, 17:12 • статья

Дороги, медицина и цеха

Рабочая поездка главы Новосибирской области Андрея Травникова по Первомайскому району началась с Новосибирского электровозоремонтного завода
 12 июля, 18:28 • статья

Самому увидеть проблемы

Андрей Травников совершил рабочую поездку по Первомайскому району столицы региона. Во время неё поднимались традиционные вопросы: экономического и социального развития, совершенствования медицинской и транспортной инфраструктуры
 10 июля, 10:27 • статья

Учёным нужен склад

В Интегральном музее-квартире повседневности Академгородка прошла встреча главы Новосибирской области Андрея Травникова с молодыми учёными исследовательских институтов Сибирского отделения РАН
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.
 16 июля, 15:01 • новость

Шесть человек погибли на новосибирской железной дороге

За несколько дней на железной дороге в Новосибирской области смертельные травмы получили шесть человек.