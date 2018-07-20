В разгар лета в Норильске выпал снег

Жители Норильска выкладывают в соцсети фото и видео выпавшего в середине июля снега.

Накануне синоптики обещали 20 июля ненастную погоду: ожидалось, что температура воздуха не поднимется выше 5 градусов, хотя в 2017 году в этот день столбики термометров достигали 24-х, также прогнозировались облачная погода и мелкий дождь. Но такого не ожидал никто...

Катаклизм в городе произошёл из-за ветра, который дует со стороны Северного Ледовитого океана. Синоптики обещают, что явление краткосрочное. В субботу температура воздуха поднимется до 14 градусов, а в воскресенье до 23-х.

Напомним, 9 июля в горных районах Республики Бурятия выпал снег, который быстро растаял, но местные жители успели сделать множество фотографий.