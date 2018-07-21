Бензовоз опрокинулся после ДТП в районе новосибирской свалки

Вечером в пятницу, 20 июля, на улице Полякова в Новосибирске столкнулись бензовоз и автомобиль ВАЗ.

ДТП произошло в районе городской свалки. После столкновения бензовоз опрокинулся. На место ЧП приехали сотрудники МАСС, работы длились с 17:41 до 18:45.

«Была утечка бензина из горловины цистерны. Спасатели обеспечили пожарную безопасность», — сообщила пресс-служба МАСС.

А в субботу в Калининском районе в котловане на бок упал копёр. На месте происшествия прибыли два экипажа спасателей МАСС и бригада «скорой помощи». Находившегося в транспортном средстве водителя освободили и передали медикам.

Напомним, 18 июля из горящего пятиэтажного дома № 181 на улице Зорге спасатели вывели 13 человек, которые не могли покинуть здание сами из-за сильного задымления.