Экскаватор и копёр опрокинулись на новосибирских стройках

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Сразу два происшествия со строительной техникой произошло в Новосибирске.

Первое ЧП произошло в Заельцовском районе. Во время сноса дома опрокинулся экскаватор. Тяжелую технику удалось вернуть в рабочее положение с помощью другого экскаватора. Сообщается, что никто не пострадал.

Ситуация серьёзнее возникла в Калининском районе города. В котлован строящегося здания упал копёр — машина для забивания свай. Одного рабочего придавило строительной техникой, а поспешившего ему на помощь коллегу засыпало грунтом.

Из котлована пострадавших достали прибывшие на место ЧП экипажи МАСС, у одного рабочего сломана нога, его госпитализировали в медицинское учреждение. Второй мужчина от медицинской помощи отказался.

Напомним, в начале июля «казанка» опрокинулась на Новосибирском водохранилище — в беде оказались пять человек, выбраться на берег им помогли местные жители.