Китайских и зимбабвийских разведчиков встретили в Новосибирске хлебом-солью

Военнослужащие из разных стран прилетели в Новосибирск для участия в Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».

Торжественная встреча иностранных участников из Китая, Белоруссии и Зимбабве прошла в аэропорту Толмачёво. Оркестр Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) исполнил гимны Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Зимбабве и Российской Федерации. Представителям команд подали каравай с солью в знак сотрудничества и гостеприимства.

Безопасность на территории аэропорта на время торжественной встречи обеспечили военнослужащие военной комендатуры.

«Международный этап конкурса „Отличники войсковой разведки“ пройдёт в Новосибирске с 28 июля по 10 августа. За звание лучших будут бороться военнослужащие из России, Китая, Судана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Зимбабве», — сообщила пресс-служба новосибирского ЦВО.

Напомним, в июне африканские курсанты спели «Офицеров» и зачитали «Жди меня» под гитару в НГТУ.