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Потерпевшие по делу «Зимней вишни» намерены остановить снос ТРЦ

 21 июля, 19:11
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Потерпевшие по делу «Зимней вишни» намерены остановить снос ТРЦ
фото с сайта pixabay.com

Адвокаты потерпевших по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» планируют остановить снос торгового центра.

О том, что здание начнут разбирать, стало известно на встрече потерпевших с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, которая прошла в Кемерове. После этого 144 человека подписали обращение с просьбой отменить снос.

«Надо понимать, что снести „Зимнюю вишню“ можно в двух случаях: при исключении её из числа вещдоков и снятии ареста или же поставить перед судом ходатайство о судьбе этого здания. Второй вариант являлся для нас более предпочтительным, так как позволяет в судебном заседании учесть мнение всех участников уголовного дела по вопросу об уничтожении здания, в том числе обвиняемых и их защитников. Именно последние будут, вероятно, использовать факт сноса здания для достижения своих целей», — цитирует «Газета Кемерова» адвоката Дмитрия Малинина

Адвокаты отмечают, что ознакомление потерпевших с материалами уголовного дела ещё не началось, а главный вещдок будет уже уничтожен. Это сделает невозможным проведение дополнительных, повторных или новых экспертиз.

Напомним, спецтехника начала работу на площадке ТЦ «Зимняя вишня» в середине июля, о демонтажных работах сообщили в пресс-службе администрации города, также было подписано соглашение о сносе здания.

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