2 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
63,49
73,93

Рецидивист убил сибирячку и забил на продажу её скот

 21 июля, 15:51
были упомянуты
подходящие темы
Рецидивист убил сибирячку и забил на продажу её скот
фото с сайта pixabay.com

Перед новосибирским судом предстанет рецидивист из Алтайского края, задушивший жительницу новосибирского села Филиппово.

Мужчине 41 год, он был неоднократно судим на длительные сроки за два убийства. На свободу вышел в 2015 году, спустя два года приехал в Новосибирскую область на заработки и со временем познакомился с 53-летней местной жительницей.

В конце марта между ними произошёл бытовой конфликт, во время ссоры мужчина схватил верёвку и задушил сожительницу. Затем тело он переместил в подпол её дома.

«Мужчина выждал несколько дней, похитил ценное имущество потерпевшей из другой принадлежащей ей квартиры, уничтожил её паспорт. Сообщил забеспокоившимся соседям, что женщина уехала на другое место жительства, а затем совершил забой и продажу мяса трех голов крупного рогатого скота, принадлежащего женщине», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по области.

Именно после забоя скота соседи обратились к правоохранителям. Убийцу задержали, когда он ехал по трассе на грузотакси с имуществом убитой. Мужчина признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, банду мстителей отправили за решётку в Новосибирске, их признали виновными в убийстве, покушении на убийство, повреждении чужого имущества, а также в половом сношении с девочкой, не достигшей 16 лет.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня

Не рой клиенту яму

 5 июня, 11:16 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Чтобы «построить» клиентов и приучить их проводить операции со счетами и вкладами чётко и в срок, банки нередко их наказывают, блокируя средства. Но кому они в итоге делают хуже?
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.