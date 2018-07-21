Рецидивист убил сибирячку и забил на продажу её скот
21 июля, 15:51
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Перед новосибирским судом предстанет рецидивист из Алтайского края, задушивший жительницу новосибирского села Филиппово.
Мужчине 41 год, он был неоднократно судим на длительные сроки за два убийства. На свободу вышел в 2015 году, спустя два года приехал в Новосибирскую область на заработки и со временем познакомился с 53-летней местной жительницей.
В конце марта между ними произошёл бытовой конфликт, во время ссоры мужчина схватил верёвку и задушил сожительницу. Затем тело он переместил в подпол её дома.
«Мужчина выждал несколько дней, похитил ценное имущество потерпевшей из другой принадлежащей ей квартиры, уничтожил её паспорт. Сообщил забеспокоившимся соседям, что женщина уехала на другое место жительства, а затем совершил забой и продажу мяса трех голов крупного рогатого скота, принадлежащего женщине», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по области.
Именно после забоя скота соседи обратились к правоохранителям. Убийцу задержали, когда он ехал по трассе на грузотакси с имуществом убитой. Мужчина признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Напомним, банду мстителей отправили за решётку в Новосибирске, их признали виновными в убийстве, покушении на убийство, повреждении чужого имущества, а также в половом сношении с девочкой, не достигшей 16 лет.