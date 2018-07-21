Рецидивист убил сибирячку и забил на продажу её скот

Перед новосибирским судом предстанет рецидивист из Алтайского края, задушивший жительницу новосибирского села Филиппово.

Мужчине 41 год, он был неоднократно судим на длительные сроки за два убийства. На свободу вышел в 2015 году, спустя два года приехал в Новосибирскую область на заработки и со временем познакомился с 53-летней местной жительницей.

В конце марта между ними произошёл бытовой конфликт, во время ссоры мужчина схватил верёвку и задушил сожительницу. Затем тело он переместил в подпол её дома.

«Мужчина выждал несколько дней, похитил ценное имущество потерпевшей из другой принадлежащей ей квартиры, уничтожил её паспорт. Сообщил забеспокоившимся соседям, что женщина уехала на другое место жительства, а затем совершил забой и продажу мяса трех голов крупного рогатого скота, принадлежащего женщине», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по области.

Именно после забоя скота соседи обратились к правоохранителям. Убийцу задержали, когда он ехал по трассе на грузотакси с имуществом убитой. Мужчина признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, банду мстителей отправили за решётку в Новосибирске, их признали виновными в убийстве, покушении на убийство, повреждении чужого имущества, а также в половом сношении с девочкой, не достигшей 16 лет.