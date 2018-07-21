Разборка с огоньком: с ножом и с пробитой головой встретили пожарных в Новосибирске
21 июля, 10:10
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фото с сайта pixabay.com
В Октябрьском районе загорелась квартира — в доме оказались мужчины с ножевым ранением и пробитой головой.
Инцидент произошёл на улице Переселенческой — рассказали очевидцы в соцсетях.
Один из мужчин держал в руке нож и не пускал пожарных на порог, пока не прибыли бойцы Росгвардии. Огнеборцы тушили квартиру, а полиция разбиралась, что произошло в жилище, — у одного из мужчин была пробита голова, у другого — ножевое ранение.
Подробности случившегося выясняются.
«Пожар успешно потушен, полицейские продолжают разбираться в ситуации», — сообщили в соцсетях.
Напомним, устроившего пожар в общежитии омского студента отправят в колонию.