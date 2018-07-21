Штормовое предупреждение объявили в пострадавшем от паводка Забайкалье

Сильные ливни и грозы ожидаются в районах Забайкалья уже в эти выходные.

Гидрометцентр Забайкальского края объявил новое штормовое предупреждение — в районы, страдающие от сильнейшего паводка, придут ливни и грозы.

«Двадцать первого июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время в районах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации, работает оперативный штаб по ликвидации ЧС. Паводки здесь начались 8 июля — вышедшие из берегов реки разрушили мосты и дороги, затопили дома и приусадебные участки. При этом власти предупредили жителей края о возможной второй волне паводка в связи с непрекращающимися дождями.

Напомним, ущерб от первой волны паводка оценивается в один миллиард рублей.