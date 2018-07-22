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Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

 22 июля, 09:14
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Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру
фото с сайта pixabay.com

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.

Видео похождений косолапого опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мишка успел исследовать открытый автобус, а после пошёл проверять стоящие здесь мусорные баки, один из которых он впоследствии опрокинул.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за активности медведей, которые зачастили к туристическим тропам, заповедник «Столбы» закрыли для посетителей по 22 июля, но позже этот срок продлили ещё на неделю.

Напомним, сотрудники Саяно-Шушенского заповедника пожаловались на то, что местные обитатели регулярно ломают фотоловушки.

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