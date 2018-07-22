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Молодая пара пострадала в столкновении с ГАЗелью в Бердске

 22 июля, 08:07
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Молодая пара пострадала в столкновении с ГАЗелью в Бердске
фото с сайта автобердск

Серьёзное ДТП произошло у перекрёстка улиц Красная Сибирь и Островского в Бердске, в аварии пострадала молодая пара.

Столкновение произошло в полдень субботы, 21 июля. «Тойота Королла» на большой скорости врезалась в угол кузова ГАЗели. В легковом автомобиле находились молодой водитель и его спутница.

«Молодой водитель „Короллы“, который, по утверждению очевидцев, был пьян, и его молодая спутница, сидевшая на переднем сидении слева, продолжили свой путь с места происшествия в карете скорой помощи», — сообщает сайт Автобердск.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Во время разбирательства правоохранители выяснили, что именно эту легковушку на днях преследовал экипаж ДПС, но догнать нарушителей не удалось.

Напомним, накануне на улице Полякова в Новосибирске столкнулись бензовоз и автомобиль ВАЗ, в результате ДТП большегруз опрокинулся.

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