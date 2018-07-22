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Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

 22 июля, 14:19
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Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.

Новосибирец Дмитрий возмутился увиденному из окна собственного дома на улице Петухова, 85. Во дворе голая пара предавалась любовным утехам прямо посреди бела дня.

«Звонили три раза в полицию, а толку нет», — отметил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях с данной записью новосибирцы разделились на два лагеря: одни считали, что ничего страшного в случившемся нет, а других возмутило поведение парочки — вдруг дети такое увидят.

Напомним, в мае обнажённую девушку заметили в кемеровском баре.

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