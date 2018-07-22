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Отель и троллейбус окутало дымом в дождливом Новосибирске

 22 июля, 12:40
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Отель и троллейбус окутало дымом в дождливом Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Серым воскресным днём Новосибирск, несмотря на дождь, горит: на левос берегу клубы дыма исходят от Mirotel, на правом — от троллейбуса.

В соцсетях сообщили о двух инцидентах, произошедших 22 июля в Новосибирске.

Утром в гостиничном комплексе Mirotel на проспекте Карла Маркса произошло задымление внутри воздуховода. На месте работают сотрудники МЧС. Причины происшествия устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.

Днём на правом берегу города, рядом с остановкой «Автовокзал», задымился троллейбус № 13.

«В результате густой и едкий дым распространился на достаточно большое расстояние. На месте происшествия уже работают пожарные. Информация о причинах и пострадавших уточняется», — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне троллейбус смяло после столкновения со столбом в Новосибирске.

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