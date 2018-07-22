Группа неизвестных обстреляла офис «Руси Сидящей» в Новосибирске

Сотрудники новосибирского офиса благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям «Русь Сидящая» обратились в полицию после атаки группы неизвестных.

О произошедшем инциденте рассказала основатель «Руси Сидящей» Ольга Романова.

«Вчера был обстрелян офис „Руси Сидящей“ в Новосибирске. Никто не пострадал. Надеюсь, что просто хулиганство, хотя, конечно...», — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Предположительно, нападавшие стреляли из пневматического оружия. В результате нападения пострадали окна офиса. Сотрудники организации уже обратились в полицию.

Ольга Романова отметила, что после случившегося сотрудников отправили в двухнедельный отпуск. Также она заверила, что отделение в Новосибирске не будут закрывать.

Напомним, в апреле «Русь Сидящая» открыла юридический офис в Новосибирске.