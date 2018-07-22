Спасённый на иркутском водохранилище мужчина оказался преступником

Необычная история спасения произошла на Усть-Илимском водохранилище, сотрудники МЧС достали из воды преступника.

Молодой человек пытался переплыть водохранилище и мог утонуть, поскольку между берегами шесть километров. Отдыхающие здесь люди обратились за помощью в Центр государственной инспекции по маломерным судам.

«Поступило сообщение, что в двух километрах от города Усть-Илимска отдыхающие наблюдают человека, который, рискуя жизнью, решил вплавь добраться до противоположного берега водохранилища, но уже явно выбился из сил. Находившиеся на дежурстве сотрудники немедленно направилась к месту происшествия на патрульном катере», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

Когда спасатели подняли мужчину на борт, он уже практически обессилел, и у него сразу же свело судорогой руки и ноги. Уже на берегу спасённый признался, что его заплыв — результат спора. В этот момент к водохранилищу приехали полицейские, они пояснили спасателям, что 26-летний парень находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

«Конечно же, для нас, в первую очередь, важно спасение жизни человека. Нам удалось это сделать, человек жив, и это главное. Если при этом мы помогли правозащитникам, только рады этому, ведь мы тоже блюстители порядка, только на воде», — отметили в ведомстве.

Напомним, 8 июля пятиместная лодка перевернулась на Обском водохранилище — отдыхавшие на пляже сибиряки опередили спасателей и помогли жертвам ЧП выбраться на берег.