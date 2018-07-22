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Звали замуж и попытались изнасиловать в подъезде жительницу Новосибирска

 22 июля, 11:59
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Звали замуж и попытались изнасиловать в подъезде жительницу Новосибирска
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница левобережья Новосибирска рассказала в соцсетях, как поход вечером за сигаретами чуть не обернулся для неё травмой на всю жизнь.

В ЖК «Матрёшкин двор» около 22 часов вечера в пятницу, 20 июля, девушка пошла в магазин за сигаретами. Он оказался закрыт. По дороге обратно рядом с её подъездом она встретила компанию из двоих мужчин и одной женщины. Между ними завязался разговор, и потерпевшая подошла поближе, попросив сигареты.

В ходе беседы, один из мужчин начал посыпать её комплиментами и даже звал замуж. Пообщавшись с ними десять минут, девушка вошла в подъезд. За ней же проследовал новоявленный ухажёр и начал к ней приставать: хватал за руки, ягодицы, щупал за ноги, пытался схватить за грудь, удерживал и говорил пошлые фразы. С криками «Помогите» девушка сумела вырваться и выбежать из подъезда.

Нападавшего же начал успокаивать его друг, и он в итоге ушёл вдаль, обматерив свою недавнюю возлюбленную.

Пострадавшая написала заявление о попытке изнасилования в полицию, а также сфотографировала нападавшего. Фото заявления и опасного ухажёра она поделилась в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июле омич изнасиловал знакомую, празднуя рождение ребёнка.

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