Более 139 миллиардов рублей потратили в Новосибирской области на госпрограммы

Итоги реализации государственных программ в Новосибирской области за 2017 год обсудили на заседании регионального правительства.

Изначально в бюджете 2017 года на эти цели было заложено 120,9 млрд рублей, фактически же траты из всех источников финансирования, включая внебюджетные, составили 139,6 млрд.

Из областного бюджета наибольшее финансирование получила программа развития образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодёжи — более 23,8 млрд рублей, на развитие здравоохранения потратили 20,7 млрд рублей, а на систему социальной поддержки населения и на улучшение социального положения семей с детьми — 17,2 млрд.

«По итогам 2017 года реализация 100 % государственных программ признана эффективной — впервые с 2011 года», — отметила министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил следить за структурой национальных проектов и федеральных программ. При необходимости вносить коррективы, возможно, сокращать количество региональных госпрограмм за счёт укрупнения, в соответствии со структурой федеральных программ.

Напомним, глава Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Москве, в столице он принял участие в заседании правительственной комиссии под председательством зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко, а также провёл ряд встреч.