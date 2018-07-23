Дожди вывели из строя светофоры на двух перекрёстках в Новосибирске

На перекрёстке улиц Ипподромской и Писарева погасли светофоры — поломку вызвали проливные дожди.

Автоматические регулировщики дорожного движения не работали утром в понедельник, 23 июля.

Как рассказали Сиб.фм в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, в 10:25 поломку устранили.

«Контроллер перезагрузили, светофоры заработали», — сообщили в ведомстве.

В СМЭУ пояснили: причиной неисправности стали скачки напряжения — они произошли в результате дождей, которые не прекращались практически все выходные.

Кроме того, светофоры перестали работать на пересечении улиц Троллейной и Степной — причиной поломки также могли стать атмосферные осадки. К обеду устройства обещали починить.

Напомним, погасшие светофоры создали транспортный коллапс на левобережье Новосибирска.