Два катера столкнулись в ночном Обском море
23 июля, 17:41
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Моторные лодки попали в аварию возле острова Тайвань — виновник происшествия скрылся, а второй катер получил пробоину.
Столкновение произошло на Обском море в Бердске ночью 21 июня, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
На плавсредстве с пробоиной находились четыре человека. Им удалось добраться до острова Тайвань, после чего они вызвали поисково-спасательный отряд из Бердска.
«На место отправились четверо спасателей на катере и отбуксировали моторную лодку и пассажиров до лодочной базы „Наука“. Отдыхающие лодку оставили там, чтобы её забрать в дальнейшем, от медицинской помощи отказались», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда Сергей Козин.
Напомним, новосибирцев из перевернувшейся лодки спасли отдыхающие.