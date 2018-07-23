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Героин в детских игрушках прятала мать двоих детей в Иркутске

 23 июля, 13:10
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Героин в детских игрушках прятала мать двоих детей в Иркутске
фото с сайта pixabay.com

Перед судом в Иркутске предстанет местная жительница, которую уже не в первый раз уличили в продаже наркотиков.

Женщина нигде не работает, на иждивении у неё двое несовершеннолетних детей. В 2011 году её уже отправляли за решётку за сбыт наркотиков, но после освобождения она вновь вернулась к преступному промыслу, к которому привлекла 29-летнего наркозависимого.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 17 и 24 августа 2017 года в Иркутске они сбыли покупателям героин — 0,192 и 0,960 грамма. Во время обыска в доме женщины также были обнаружены наркотики — гашиш и героин, которые были спрятаны в детских игрушках», — рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Мужчину и женщину заключили под стражу. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

Напомним, сотрудник омского ФСКН после упразднения ведомства перешёл в линейное отделение полиции, но работать с наркотиками не перестал, его задержали за торговлю героином.

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