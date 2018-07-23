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Голову новосибирца освободили из ночного горшка

 23 июля, 12:10
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Голову новосибирца освободили из ночного горшка
фото с сайта pixabay.com

Годовалый мальчик надел на голову пластиковый горшок — чтобы освободить ребёнка, родители вызвали спасателей.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 21 июля, в доме по улице Комсомольской.

«Горшок был снят в течение двух минут с помощью кусачек», — рассказал Сиб.фм сотрудник МАСС Илья Сапроненко.

Как пояснили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

Напомним, спасатели вызволили юную жительницу Новосибирска из кольца.

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