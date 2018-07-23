Голову новосибирца освободили из ночного горшка
23 июля, 12:10
фото с сайта pixabay.com
Годовалый мальчик надел на голову пластиковый горшок — чтобы освободить ребёнка, родители вызвали спасателей.
Инцидент произошёл вечером в субботу, 21 июля, в доме по улице Комсомольской.
«Горшок был снят в течение двух минут с помощью кусачек», — рассказал Сиб.фм сотрудник МАСС Илья Сапроненко.
Как пояснили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», медицинская помощь ребёнку не понадобилась.
Напомним, спасатели вызволили юную жительницу Новосибирска из кольца.