Голову новосибирца освободили из ночного горшка

Годовалый мальчик надел на голову пластиковый горшок — чтобы освободить ребёнка, родители вызвали спасателей.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 21 июля, в доме по улице Комсомольской.

«Горшок был снят в течение двух минут с помощью кусачек», — рассказал Сиб.фм сотрудник МАСС Илья Сапроненко.

Как пояснили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

Напомним, спасатели вызволили юную жительницу Новосибирска из кольца.