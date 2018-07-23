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«Хонда» ушла под землю в центре Новосибирска

 23 июля, 11:30
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«Хонда» ушла под землю в центре Новосибирска
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На улице Октябрьской провалился асфальт — припаркованный кроссовер частично оказался под землёй.

Автомобиль Honda CR-V упал под треснувший асфальт напротив дома № 3 утром 23 июля, сообщили в соцсетях.

Образовавшуюся яму огородили сотрудники коммунальных служб, а владельцу иномарки помогают спасатели.

По мнению подписчиков, на этом месте уже могли происходить подобные инциденты.

«Судя по шву на асфальте, это не первый случай», — написал в комментариях один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на «Речном вокзале» в Новосибирске обрушился асфальт.

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