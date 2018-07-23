Коммунальщики для очистки подвала отравили кошек хлоркой в Новосибирске

Сотрудники ЖЭУ при обработке подвала одного из Новосибирских домов буквально вылили вёдра хлорки: в результате одна кошка погибла, а другая серьёзно заболела и чихает кровью.

О случившемся рассказали волонтёры региональной общественной организации помощи животным «Кошкино лукошко». 22 июля в приют обратились бабушки, которые кормят кошек, живущих в подвале.

Дело в том, что работники ЖЭУ обрабатывали подвал и в ходе работы вылили буквально вёдра хлорки. Часть кошек успели сбежать, но двум пушистым созданиям не повезло. Одну не смогли откачать, а вторая, Муся, продолжает бороться за жизнь, несмотря на сильное отравление.

«Сейчас Муся в клинике, врачи снимают интоксикацию. Два дня кошка ничего не ест... чихает кровью... надышалась она очень сильно... Очень нужна помощь!» — сообщили волонтёры в своей группе.

Мусе необходима медицинская помощь, на которую уйдёт немало денег. Каждый желающий может пожертвовать любую сумму. Вся информация — в группе «Кошкино лукошко».

Напомним, в июле подстреленный лисёнок Фоксик скончался в новосибирском приюте.