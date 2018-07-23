«Новое радио» дарит ящик лимонада каждый день

Самые быстрые и внимательные слушатели «Нового радио» получат целый ящик освежающего прохладного напитка.

Для участия в акции необходимо зайти в группу «Нового радио» в социальной сети «ВКонтакте» и запомнить хит дня, который будет выложен в ленте.

Как только загаданная песня прозвучит первый раз в эфире «Нового радио» на волне 100,0 FM — слушателям нужно написать свой комментарий к специальному посту в группе. Тот, кто первым оставит свой комментарий, становится победителем дня и получает целый ящик лимонада.

Игра идёт по будням. Акция продлится до 31 августа 2018 года.

Возрастные ограничения 12+

Подробности в официальной группе «Нового радио» в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Партнёры проекта: агентство недвижимости «Этажи» представляет жилой комплекс «Просторный», а также автосалон «Фастар Эксперт» и медицинский центр «Древо жизни».