«Новое радио» дарит ящик лимонада каждый день
23 июля, 19:23
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Самые быстрые и внимательные слушатели «Нового радио» получат целый ящик освежающего прохладного напитка.
Для участия в акции необходимо зайти в группу «Нового радио» в социальной сети «ВКонтакте» и запомнить хит дня, который будет выложен в ленте.
Как только загаданная песня прозвучит первый раз в эфире «Нового радио» на волне 100,0 FM — слушателям нужно написать свой комментарий к специальному посту в группе. Тот, кто первым оставит свой комментарий, становится победителем дня и получает целый ящик лимонада.
Игра идёт по будням. Акция продлится до 31 августа 2018 года.
Возрастные ограничения 12+
Подробности в официальной группе «Нового радио» в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону
Партнёры проекта: агентство недвижимости «Этажи» представляет жилой комплекс «Просторный», а также автосалон «Фастар Эксперт» и медицинский центр «Древо жизни».