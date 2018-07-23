1 балла
+17 °C
Курс ЦБ:
63,2
74,13

Отца-извращенца осудят в Красноярском крае

 23 июля, 16:53
были упомянуты
подходящие темы
Отца-извращенца осудят в Красноярском крае
фото с сайта pixabay.com

Мужчина насиловал собственную дочь 11 лет — теперь он предстанет перед судом.

40-летнего жителя Тюхтетского района Красноярского края обвинили в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Преступления мужчина совершал с 2006 года, за это время он надругался над дочерью 22 раза. Отец начал приставать к девочке, когда ей было шесть лет. Та никому не рассказывала о происходящем, но повзрослев, обратилась в полицию с заявлением.

Своей вины мужчина не признал, однако следователи собрали против него достаточные доказательства.

«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

Напомним, «лифтового» педофила поймали в Барнауле.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 июня, 18:20 • интервью

Любовь-ненависть

«Там идут внутренние человеческие разборки — кто кому причинит больше боли. Кто кого больше обидит. Кто отомстит. Эти вещи я понимаю — они про людей».

Не рой клиенту яму

 5 июня, 11:16 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Чтобы «построить» клиентов и приучить их проводить операции со счетами и вкладами чётко и в срок, банки нередко их наказывают, блокируя средства. Но кому они в итоге делают хуже?
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.