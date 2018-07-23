Отца-извращенца осудят в Красноярском крае

Мужчина насиловал собственную дочь 11 лет — теперь он предстанет перед судом.

40-летнего жителя Тюхтетского района Красноярского края обвинили в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Преступления мужчина совершал с 2006 года, за это время он надругался над дочерью 22 раза. Отец начал приставать к девочке, когда ей было шесть лет. Та никому не рассказывала о происходящем, но повзрослев, обратилась в полицию с заявлением.

Своей вины мужчина не признал, однако следователи собрали против него достаточные доказательства.

«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

Напомним, «лифтового» педофила поймали в Барнауле.