Отца-извращенца осудят в Красноярском крае
23 июля, 16:53
Мужчина насиловал собственную дочь 11 лет — теперь он предстанет перед судом.
40-летнего жителя Тюхтетского района Красноярского края обвинили в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Преступления мужчина совершал с 2006 года, за это время он надругался над дочерью 22 раза. Отец начал приставать к девочке, когда ей было шесть лет. Та никому не рассказывала о происходящем, но повзрослев, обратилась в полицию с заявлением.
Своей вины мужчина не признал, однако следователи собрали против него достаточные доказательства.
«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.
Напомним, «лифтового» педофила поймали в Барнауле.