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Похитивший семиклассницу иркутянин отправится в колонию

 23 июля, 14:07
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Похитивший семиклассницу иркутянин отправится в колонию
фото с сайта pixabay.com

За похищение 13-летней девочки жителя Иркутской области приговорили к семи годам в исправительной колонии строгого режима — однако он подал апелляцию.

Как установил суд, в сентябре 2017 года в одном из микрорайонов Ангарска 35-летний мужчина встретил 13-летнюю девочку, заставил её сесть в его авто и заблокировал двери. Затем он отвёз школьницу в лес и, угрожая ножом, приказал идти за ним. Но, к счастью, преступник отвлёкся, и девочка, воспользовавшись моментом, сбежала от него.

Ангарский городской суд признал мужчину виновным в похищении несовершеннолетней с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшей. Его приговорили к семи годам в исправительной колонии строгого режима и моральной компенсации в пользу потерпевшей на сумму 150 тысяч рублей.

«Апелляционной инстанцией Иркутского областного суда 18 июля 2018 года приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба защитника осуждённого — без удовлетворения», — сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Напомним, в июле стало известно, что за первую половину 2018 года новосибирцы стали чаще похищать и насиловать.

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