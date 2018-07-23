Потолки собственных домов обрушились на головы жителей Оби

В частных домах в Оби обрушились потолки, едва не покалечив жителей, — прокуратура Новосибирской области подала в суд на администрацию города за бездействие.

Информацию о том, что в бараках, где проживают железнодорожники, обвалились потолки, сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль». Дома построили больше тридцати лет назад как временное жильё, рассчитанное не более чем на пять лет эксплуатации.

Дом по адресу Путейцев, 4, был признан аварийным ещё в 2017 году, однако жильцов из него так и не переселили. Соседний дом под номером 5 находится в таком же ужасном состоянии. Из-за появившейся железнодорожной насыпи подвалы бараков ежегодно затапливали грунтовые воды, что вызвало гниение полов и разрушение фундамента. Несмотря на это, администрация Оби отменила постановление о признании домов аварийными. Общественники подали жалобу в прокуратуру.

«Учитывая, что администрация Оби на момент отмены постановлений о признании домов аварийными не располагала сведениями о том, что дома перестали таковыми являться, отмена постановлений является безосновательной и расценивается как злоупотребление правом», — сообщил общественникам заместитель прокурора Оби Дмитрий Аверченко.

Прокуратура Оби обратилась в городской суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Оби, которая не издала распоряжения о признании домов на улице Путейцев аварийными. Ближайшее судебное заседание назначено на 31 июля 2018 года.

«История с этими домами длится уже не один год. И в самом ответе прокуратуры утверждается, что вопрос с расселением жителей администрация города Оби должна была решить еще в прошлом году, когда эти дома были признаны аварийными. Но чудесным образом, вернее одним росчерком пера, дома из списка аварийных пропали. И в дальнейшем их состояние только „улучшалось“, пока на головы людей не упала балка. Хорошо, что прокуратура взяла ситуацию на контроль, но, на мой взгляд, административное взыскание слишком мягкое наказание за подобное», — заявил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Напомним, в июне «Гражданский патруль» потребовал снести ветхую многоэтажку в Кировском районе Новосибирска.