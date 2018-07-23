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Ремонтировал крышу и содрал себе скальп житель Омска

 23 июля, 15:15
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Ремонтировал крышу и содрал себе скальп житель Омска
фото с сайта pixabay.com

Мужчина упал с высоты, ремонтируя крышу своего дома, и получил серьёзные травмы.

Несчастный случай произошёл в субботу, 21 июля. 52-летнего жителя Омска доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 из села Луговое.

Как сообщает сайт «Ом1», у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и скальпированную травму головы.

Предполагается, что мужчина оступился, а страховку во время работ не использовал. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, бетонная плита покалечила омского рабочего.

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