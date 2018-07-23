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Сибирскую язву подозревают у жителей Тувы

 23 июля, 17:34
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Сибирскую язву подозревают у жителей Тувы
фото с сайта pixabay.com

Два жителя Барун-Хемчикского района покрылись пятнами после забоя скота — республиканский минздрав уже начал ревакцинацию в районе.

Глава республиканского Роспотребнадзора Людмила Салчак на совещании в правительстве региона рассказала, что инфекционисты обнаружили симптомы сибирской язвы у двух жителей Тувы.

«Двое молодых людей, у которых выявлены симптомы сибирской язвы, находятся в инфекционной больнице на лечении, динамика их состояния — положительная», — передал слова Людмилы Салчак Интерфакс.

В Барун-Хемчикском районе на данный момент уже привит 31 пастух на 12 стоянках, всего в районе около 20 стоянок с 94 проживающими.
«Подготовлен проект распоряжения о введении ограничительных мероприятий, касающихся КРС. Необходимо определить учёт всего поголовья скота, так как иммунизация скота есть, но есть неучтённое поголовье», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Также в связи со случившимся администрация района временно запретила забой скота, продажу мяса на ярмарках и передвижение скота.

Напомним, в июле почти 200 жителей Тувы заболели кишечной инфекцией после употребления местной шаурмы.

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