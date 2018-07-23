Туруханские холода скоро уйдут от новосибирцев к монголам

Синоптики рассказали, откуда пришёл холод в Новосибирск, какую погоду ждать в ближайшие три дня и избавимся ли мы от дождей.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова рассказала Сиб.фм, что такая депрессивная погода пришла к нам с севера — приблизительно с Туруханского района (Красноярский край).

«Высотный циклон образовался в ложбине северного и сместился в нашу сторону. Его центр в омской области, а мы на периферии. То есть на восточной части этого обширного барического образования. А у земли у нас область пониженного атмосферного давления — это облачность. Также фронтальные зоны над нами — это интенсивные осадки», — отметила Марина Виноградова.

24 июля в Новосибирске ожидается дождь, местами сильный и даже с грозой. Всё это будет подгонять северо-восточный ветер с силой в 4-9 метров в секунду, с порывами до 14. Температура ночью составит +13...+15 градусов, днём +16...+18.

Последующие двое суток, 25 и 26 июля, интенсивность осадков ослабеет, ветер будет северный и северо-восточный с силой в 3-8, местами до 15 метров в секунду. Температура ночью +12...+14 градусов. Днём: 25 июля — +21...+23 градуса, 26 июля — +22...+24.

«Постепенно циклон начнёт отходить на юго-восток: на Монголию, на Казахстан, и его сила у нас будет теряться, а осадки ослабевать», — сообщила Марина Виноградова.

Напомним, в середине июля Новосибирск находился под влиянием антициклона.