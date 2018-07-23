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«Выздоровевший» новосибирец пытался сбежать из больницы от приставов

 23 июля, 14:43
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«Выздоровевший» новосибирец пытался сбежать из больницы от приставов
фото с сайта pixabay.com

Мужчина, задолжавший дочерям алименты, пытался скрыться от судебных приставов, но его обнаружили в местной поликлинике.

36-летний житель Здвинского района Новосибирской области задолжал своим несовершеннолетним дочерям почти миллион рублей, сообщило УФССП по Новосибирской области. Однако выплачивать деньги нерадивый отец не собирался, жалуясь на отношение к нему двух бывших жён, которые воспитывали девочек. На приёме у судебного пристава-исполнителя мужчина говорил, что он не так давно получил гражданство и жизнь у него и так нелёгкая. Он не осознавал своей вины в том, что не помогает растить дочерей, и не признавал обязательств по материальной поддержке.

Чтобы заставить должника оплатить задолженность, судебный пристав-исполнитель в рамках одного исполнительного производства составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. После административного ареста на десять суток мужчина сказал, что больше не хочет сидеть, и стал выплачивать долг. Но суммы выплат оказались незначительными, а вскоре мужчина и вовсе пропал.

Обнаружили пропавшего неожиданным образом: когда судебный пристав-исполнитель находился в поликлинике, он заметил должника в очереди к врачу. Увидев должностное лицо, мужчина быстро «выздоровел» и убежал во двор ближайшего дома, где и был найден.

Теперь в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Также ему назначили 90 часов обязательных работ.

Напомним, в июне алиментщик скрывался от приставов в монастыре под Новосибирском.

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