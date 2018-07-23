Загадочную смерть мужчины и ребёнка в красноярской тайге расследует СК

Красноярские следователи начали проверку после обнаружения тел 32-летнего мужчины и его 11-летнего сына.

Об их смерти стало известно 22 июля. Погибшие находились в автомобиле УАЗ-31514 в таёжном массиве в верховьях реки Тайгиш. Никаких внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

«Известно, что 19 июля компания мужчин и 11-летний мальчик поехали на рыбалку в верховья реки Тайгиш. Не доехав примерно десяти километров до места, автомобиль увяз в грунте. Один из мужчин пешком пошёл в посёлок Танзыбей за помощью, двое мужчин отправились на рыбалку, а отец с сыном остались около машины сушить промокшие вещи», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Красноярскому краю.

Мужчины вернулись с рыбалки через несколько часов и обнаружили попутчиков мёртвыми. Они отмечают, что двигатель у автомобиля не работал. Во время проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, перед судом предстанет рецидивист из Алтайского края, задушивший жительницу новосибирского села Филиппово, а после забивший на продажу её скот.