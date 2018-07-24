Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

фото и кадры из видео в соцсети «ВКонтакте»

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.

Жестокий и шокирующий видеоролик опубликовали на телеграм-канале Life Shot. В нём 16-летняя Екатерина держит в одной руке котёнка, а в другой топор и с улыбкой и нецензурными словами рассказывает, что собирается зарубить животное. Видео снимала её младшая сестра.

«Это Катя-живодёрка. Она с улыбкой на лице сейчас будет рубать маленького котёнка», — говорит на видео оператор.

Далее Екатерина несколько раз ударяет топором по котёнку и отрезает ему голову ножом.

Пользователи интернета быстро нашли жестоких девушек в соцсетях и отправили данное видео их родителям и учителям. Спустя несколько часов отец и мать живодёрок извинились за поведение детей.

«Котёнок был больной, а она хотела поступить на ветеринара... Конечно, это не оправдание... Чтобы котёнок не мучился», — передал слова матери Life Shot.

Также она отметила, что им угрожают самосудом. После извинений родители девочек, как и они сами, удалили свои аккаунты в соцсетях. Примечательно, что отец живодёрок работает в администрации Бурлинского района, где находится село Михайловка.

На данный момент полиция ведёт проверку по факту случившегося.

Напомним, в июле коммунальщики для очистки подвала отравили кошек хлоркой в Новосибирске.