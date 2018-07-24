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Беременная «сердечница» умерла в новосибирской больнице

 24 июля, 11:29
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Беременная «сердечница» умерла в новосибирской больнице
фото с сайта pixabay.com

Ранее женщина жаловалась врачам на боль в сердце, но в стационар её не поместили — следователи проверяют информацию.

О случившемся стало известно во вторник, 24 июля. Накануне трагедии жительницу Новосибирска, находящуюся на шестом месяце беременности, отвезли в областную больницу по скорой, однако в стационаре её не оставили.

На следующий день женщина обратилась в платную клинику. Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, оттуда её доставили в Городскую клиническую больницу № 34 — там она впала в кому и скончалась. А по данным соцсетей, сибирячка погибла по дороге в медучреждение.

Следственный комитет проверяет эту информацию.

«При подтверждении информации будет в полном объёме восстановлена картина произошедшего, дана надлежащая правовая оценка случившемуся, действиям медицинских работников, установлены причины и условия трагедии», — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, смерть младенца в больнице расследуют в Красноярске.

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