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Две тысячи таблеток экстази заказал красноярец по почте

 24 июля, 10:56
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Две тысячи таблеток экстази заказал красноярец по почте
фото с сайта pixabay.com

Подозрительные посылки весом более одного килограмма задержали на таможне, теперь их получателю грозит большой срок.

Контрабанда наркотических средств в международных почтовых отправлениях была пресечена в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба Красноярской таможни, тщательно упакованные наркотики отправили из Германии в адрес 18-летнего жителя. Вскрыв подозрительные посылки, сотрудники таможни и УФСБ России по Красноярскому краю обнаружили 2009 таблеток экстази во флаконах с маркировками спортивного питания и ещё 1239 таблеток наркотического средства 2C-B, известного под названием «Сибирь». Общий вес наркотиков превысил один килограмм.

Сейчас в отношении красноярца возбуждено два уголовных дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Получателя наркотиков заключили под стражу.

Напомним, перед судом в Иркутске предстанет местная жительница, которую уже не в первый раз уличили в продаже наркотиков — на этот раз она прятала героин и гашиш в детских игрушках, а затем сбывала его.

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