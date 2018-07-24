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Госдума приняла закон об изменении НДС

 24 июля, 18:59
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Госдума приняла закон об изменении НДС
фото пресс-службы государственной думы фс рф

В третьем чтении Госдума утвердила повышение НДС до 20 % с 1 января 2019 года, это принесёт в федеральный бюджет дополнительно 620 млрд рублей в год.

Сейчас НДС составляет 18 %. Дополнительные деньги парламентарии обещают направить на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры.

«Сохраняется льготная ставка по НДС в размере 10 %. Она применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров, за исключением деликатесных, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением рекламного и эротического характера, и лекарств», — отмечают в пресс-службе Госдумы.

По воздушным перевозкам пассажиров и багажа в Республику Крым и Севастополь или из них, а также на территорию Дальневосточного федерального округа или с этой территории до 1 января 2025 года сохранится нулевая ставка НДС.

Также закон фиксирует на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 %, если зарплата человека ниже 85 тысяч рублей в месяц, и 10 %, если она превышает эту сумму.

Напомним, 20 июля был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении проект закона о совершенствовании пенсионной системы, обсуждение продлилось почти три часа.

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