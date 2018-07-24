Из-за отравления детей нянечка алтайского детсада получила условный срок

Экс-сотрудницу детского сада в Барнауле обвинили в оказании услуг, не отвечающих безопасности, — по её вине двое воспитанников отравились крысиным ядом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю, инцидент произошёл в 2017 году в детском саду № 161 города Барнаула. 37-летняя помощница воспитателя при уборке детской спальни обнаружила следы грызунов и «в нарушение всех установленных санитарных норм» положила под кровати отраву для приманки грызунов.

«В связи с тем, что отравляющее вещество находилось в доступном месте, два 4-летних воспитанника употребили его внутрь. С признаками отравления дети были госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказали своевременную медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ей также запретили заниматься воспитательной и образовательной деятельностью в дошкольных и школьных образовательных учреждениях сроком на два года.

Напомним, неизвестные отравили крысиным ядом 13 собак в приюте Иркутской области.