Китайцы утонули во время переправы через горную реку в Бурятии

Трагедия произошла во время автомобильной переправы через реку Ока в Республике Бурятия, поток перевернул КамАЗ.

В момент опрокидывания грузовика в воду упали граждане Китая и Внутренней Монголии. Один из иностранцев погиб, тело второго пока не найдено, остальным удалось выбраться на берег.

«Четверо иностранцев прибыли по туристическим визам и направились вглубь Окинского района. Перевозил их через реку местный предприниматель, двое местных жителей сопровождали иностранцев. Конечной целью поездки являлась стоянка геологов, ведущих разведку залежей золота вблизи деревни Балтой», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по республике.

В ведомстве отмечают, что раньше в этом месте находился брод, но из-за дождей уровень реки поднялся, течение усилилось, несмотря на это, водитель всё же принял решение переправляться через реку.

Началась доследственная проверка, предстоит выяснить, официально ли оказывались транспортные услуги, были ли соблюдены необходимые меры безопасности и так далее.

Напомним, житель Новосибирска Антон Демко планировал всё лето посвятить Алтаю, однако роковой случай привёл к его гибели — он утонул во время сплава по горной реке.