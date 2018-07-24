Крупный пожар в Искитиме тушили из поливомоечной машины

В Искитиме ночью загорелись гаражные блоки — огонь распространился почти на тысячу квадратных метров.

Инцидент произошёл на улице Украинской, 2а. 24 июля в 00:30 изнутри загорелся гаражный бокс. Уже в первые десять минут к месту вызова стянули необходимые силы и средства. Огонь полыхал на площади почти тысячи квадратных метров. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Тушить его принялись 50 человек и 16 единиц техники, в том числе семь пожарных стволов повышенной мощности и поливомоечная машина.

Потребовался час, чтобы локализовать пожар и предотвратить угрозу перехода огня на соседнее здание. В 05:32 открытое горение ликвидировали. Работы по проливке и разбору конструкций велись до раннего утра.

Пожар повредил гаражные боксы и стоящий рядом грузовой автомобиль, пострадавших нет. Дознавателям МЧС предстоит установить причину возгорания. Они проводят осмотр места пожара.

Напомним, 21 июля во время пожара в Новосибирске обнаружили мужчин с ножевым ранением и пробитой головой.