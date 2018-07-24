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Офники избили школьников якобы из-за причёски на омском стадионе

 24 июля, 13:11
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Офники избили школьников якобы из-за причёски на омском стадионе
фото с сайта pixabay.com

В Омске семейная пара стала свидетелем жестокого нападения на школьников — за дело взялись сотрудники полиции.

О случившемся рассказали свидетели — семейная пара — в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте». Вечером на стадионе на улице Завертяева к компании 13-14-летних школьников подбежали двое парней и с криком «Начинаем» стали их избивать ногами. Только общими усилиями молодая пара смогла остановить драку.

На данный момент инцидентом занимается полиция. Установлены личности всех участников драки. Зачинщикам — по 17 лет. После того как пострадавшие пройдут экспертизу, возбудят административное дело по статье «Побои». Также подростков поставят на учёт в ПДН.
По словам полицейских, причиной конфликта стала причёска одного из пострадавших детей. Она не понравилась нападавшим.

«Да, у избитых мальчишек были хорошо уложенные и стильные причёски, выглядело, как будто они только что из салона вышли. Да и одеты они были с иголочки. Словом — это такие дети, на которых хочется равняться. Однако и у гопников с волосами было не всё в порядке. У одного — выбрит весь бок, у второго какой-то краской намазано. Так что не за причёску они их бить стали, выдумали это специально», — рассказала «Новому Омску» свидетельница происшествия.

Омичи в соцсетях отметили, что стильная причёска и дорогая одежда действительно могли стать причиной избиения — это типично для офников, которые уже не раз устраивали драки в городе.

Напомним, в июле толпа подобных подростков до полусмерти избила сверстников в Омске.

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